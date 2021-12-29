Машиностроительные компании России готовы к совместному производству в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 29 декабря. /ТАСС/. Ведущие машиностроительные компании России планируют открытие дилерских центров в Таджикистане с последующим созданием производств по сборке техники. Об этом рассказал в среду в интервью корреспонденту ТАСС руководитель Торгового представительства РФ в Таджикистане Евгений Кореньков.

"Крупнейший промышленный холдинг России Объединенная машиностроительная группа по производству специализированной техники уже достиг договоренностей с таджикским предприятием ООО "Ремспецмаш" и готов открыть в республике дилерский центр по продаже и обслуживанию этой техники с последующей реорганизацией его в крупный завод сборочного производства", - сообщил Кореньков. По мнению торгпреда, на этом рынке пока лидирует Китай, но у российских производителей есть все шансы предоставить доступную конкурентоспособную продукцию. Он также указал на заинтересованность российской компании "Ростсельмаш" в поставке сельхозтехники в Таджикистан, где более 50% населения задействовано в сельском хозяйстве, продукция которого составляет 30% ВВП страны. "Это крупнейшая отрасль, где парк сельхозтехники изношен, из-за чего происходят большие потери урожая", - поделился собеседник.

В ходе беседы Кореньков напомнил о проведенной в Душанбе выставке, на которой 17 российских компаний представили свою сельхозтехнику - от малогабаритной до крупной гусеничной и колесной техники. По его данным, в рамках мероприятия была достигнута договоренность о закупке такой техники российского производства, потенциальным кредитором экспортных поставок намерен выступить Евразийский банк развития. "На сегодняшний день разрабатывается модель взаимодействия по реализации этих договоренностей, и мы ожидаем ее реализации в 2022 году, потому что интерес проявлен не только со стороны "Ростсельмаша", но и других заводов, производящих комбайны, трактора", - отметил глава представительства.

Он также обозначил и другие проекты в отрасли машиностроения, реализующихся в Таджикистане. По его словам, активно продвигается проект по поставке коммунальной техники из РФ коммунальным службам Таджикистана, Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики, пожарной службе. "В ближайшее время должен открыться дилерский центр "Автоваз" в Душанбе, переговоры уже прошли", - сообщил Кореньков, добавив, что "это важно, потому что Таджикистан был единственной страной СНГ, где не было дилерского центра этого завода".

Выставочные мероприятия

По мнению Коренькова, продвижение этих проектов во многом обусловлено и возможностями участия производителей в различных мероприятиях, организуемых на территории обеих стран. "Российские производители из регионов РФ участвуют в ежегодных международных ярмарках и выставочных мероприятиях, проводимых Таджикистаном, в частности, в Согдийской области, которая представляет большой интерес для производственников России, потому что там сосредоточено около 65-70% всего промышленного производства, сельского хозяйства, а также уже 8 лет действует самая крупная из пяти СЭЗ в стране", - поделился собеседник. По данным торгпреда, в 2022 году запланировано проведение ежегодного межрегионального бизнес-форума, форума деловых кругов в рамках таджикско-российского межпарламентского форума. "В октябре 2022 года мы наметили выставку дорожного специального машиностроения в Душанбе, а также намечено очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому развитию наших стран, которое ожидается в феврале-марте 2022 года", - подытожил он.