Эксперт: Россия смогла частично ограничить влияние общемирового всплеска инфляции

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия смогла частично ограничить влияние общемирового всплеска инфляции за счет введения экспортных квот и запуска демпферных механизмов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"В России были предприняты шаги по ограничению роста внутренних цен на ряд товаров (зерно, черные металлы и прочее) через экспортные квоты и демпферные механизмы. Это позволило отчасти ограничить перенос скачка мировых цен во внутренние", - отметил директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель. Вместе с тем, по мнению экономиста, такие меры могут сказаться на отечественных производителях и привести к снижению их доли на мировом рынке.

Старший научный сотрудник ВАВТ Александр Фиранчук отмечает, что текущая инфляционная динамика представляет собой глобальный тренд, затронувший как страны с формирующимися рынками, так и развитые экономики. "Сложившаяся [мировая инфляционная] ситуация во многом связана с выбранным методом борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Меры монетарного поддержания спроса, принятые крупнейшими развитыми экономиками, привели к прогнозируемому росту глобальной инфляции. Однако это воспринималось как менее негативное последствие в сравнении с возможным охлаждением спроса из-за пандемии и последующим снижением благосостояния", - указывает Фиранчук.

Он также обращает внимание на то, что сегодня крупнейшие мировые центробанки приступают или готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), что в полной мере согласуется с логикой действий Банка России. "Не переходя к чрезмерно жесткой политике, которая может охладить экономическую активность, российский регулятор продолжает бороться с ускорением темпов роста цен", - резюмирует Фиранчук.

В свою очередь Кнобель указывает, что изменение ДКП регуляторами развитых стран позволяет рассчитывать на скорое снижение темпов инфляции и в других странах, поскольку "меры поддержания спроса затронули большинство торгуемых товаров, что привело к глобальному скачку инфляции". "При этом следует понимать, что страны ограничены в возможности управлять инфляцией на отдельные торгуемые товары", - добавил он.

В среду Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, что является с 2015 года максимальным значением по итогам года.