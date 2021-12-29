Минэкономразвития заявило, что динамика инфляции будет зависеть от внешних факторов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Среднесрочная инфляционная динамика в России будет в первую очередь зависеть от масштаба влияния внешних факторов, среди которых цены на энергоносители в Европе, стоимость перевозок и ситуация на сырьевых рынках, сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ.

"Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках", - отметили в ведомстве.

Годовая инфляция в России сейчас была бы на 0,4 п.п. выше, если бы не были введены демпферные механизмы, сообщили в министерстве.

"Принятые меры по смягчению давления экспортного нетбэка на внутренний рынок (демпферы, внешнеторговые ограничения) в целом показывают свою эффективность. По нашей оценке, без демпферов годовая инфляция сейчас была бы выше примерно на 0,4 процентного пункта", - отметили в ведомстве.

Введение экспортных пошлин также позволило сдержать рост цен. Так, с момента введения пошлины на пшеницу 15 февраля 2021 года ее внутренняя цена выросла на 6,7% при росте мировой цены на 28%, уточнили в МЭР.

Профильные ведомства работают над дополнительными мерами для расширения внутреннего предложения российских товаров.

"Профильные ведомства в настоящее время работают над дополнительными мерами для расширения внутреннего предложения отечественной продукции", - сказали в министерстве.