Инвестиционный портфель резидентов ТОР "Южная Якутия" превысил 111 млрд рублей

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Инвестиционный портфель резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" превысил 111 млрд рублей, в проекты вложено свыше 65,7 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора управляющей компании ТОР "Южная Якутия" (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Дмитрий Борисов.

"Резидентами ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Якутии являются 18 предприятий с общим инвестиционным портфелем в 111,1 млрд рублей. Реализация всех проектов позволит создать более 8,8 тыс. рабочих мест. Резидентами уже вложено более 65,7 млн рублей инвестиций и создано 7,6 тыс. рабочих мест", - сказал Борисов.

В 2021 году с единым институтом развития - Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики - заключено три новых соглашения об осуществлении деятельности на ТОР "Южная Якутия". "Промышленная компания Кузбасса-Якутия" реализует проект по предоставлению услуг по совершенствованию промышленной безопасности на опасных производственных объектах, АО "Разрез Право-Кабактинский" - проект по добыче угля открытым способом на участке "Китаянка". Проект по организации грузоперевозок развернет ООО "Восток Майнинг ТОР". Предприятия создадут 363 новых рабочих места, общая сумма инвестиций составит 539,5 млн рублей, уточнил Борисов.

Якорные резиденты

Якорными резидентами ТОР "Южная Якутия" являются АО "ГОК "Денисовский" и АО "ГОК "Инаглинский", которые реализуют проекты по строительству горно-обогатительного комплекса по добыче коксующегося угля и производству высококачественного угольного концентрата.

В 2021 году АО "ГОК "Денисовский" запустил в эксплуатацию шахту "Восточная Денисовская", которая позволит резиденту увеличить объем добычи до 7 млн тонн угля в год. Общий объем частных инвестиций в проект составил 22,7 млрд рублей, на предприятии создано 2,4 тыс. новых рабочих мест.

В этом же году АО "ГОК "Инаглинский" ввел в эксплуатацию первые очереди шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2". Все это позволит добывать и обогащать до 6 млн тонн угля в год. В проект вложено 33,7 млрд рублей инвестиций, создано более 3 тыс. новых рабочих мест.

ТОР "Южная Якутия" создана в декабре 2016 года. Крупный горнодобывающий промышленный центр расположен в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими мерами государственной поддержки.