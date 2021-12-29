"Антрацитинвестпроект" планирует вложить в проект по добыче угля в Якутии 15 млрд рублей

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Антрацитинвестпроект" намерена инвестировать более 15 млрд рублей в добычу угля в составе территории опережающего развития "Южная Якутия". Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора управляющей компании ТОР "Южная Якутия" (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Дмитрий Борисов.

"В настоящее время для реализации проекта по созданию угольного кластера на территории Нерюнгринского и Олекминского районов Республики Саха (Якутия) с ООО "Антрацитинвестпроект" прорабатывается вопрос по расширению границ ТОР "Южная Якутия". Объем инвестиций данного проекта составляет более 15 млрд рублей, более тысячи человек получат рабочие места", - сказал Борисов.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2021 года компания "Антрацитинвестпроект", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Агентств по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве. Компания сообщала о планах войти в состав ТОР "Южная Якутия" и начать добычу угля на месторождении Сыллахское в Якутии. Предприятие планировало начать строительство нового разреза на 6,5 млн тонн в год. Планируется добыча энергетических и коксующихся углей.

Месторождение Сыллахское расположено в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), на границе с Амурской областью. Объем балансовых запасов и прогнозных ресурсов угля особо ценных марок - более 700 млн тонн.

ТОР "Южная Якутия" создана в декабре 2016 года. Крупный горнодобывающий промышленный центр расположен в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).