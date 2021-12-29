Резидент АЗРФ добыл свыше 400 тонн олова на севере Якутии

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Акционерное общество "Янолово", которое первым получило статус резидента Арктической зоны РФ в Якутии, добыло в этом году более 400 тонн олова на севере республики. Об этом сообщил ТАСС директор управляющей компании ТОР "Якутия" - ООО "Индустриальный парк "Кангалассы" (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Дмитрий Борисов.

"Янолово" реализовало проект по добыче концентрата олова в Усть-Янском районе. Тем самым компания заложила фундамент для начала полноценного импортозамещения олова в России. В промышленный сезон 2021 года предприятием добыто 409 тонн олова", - сказал Борисов.

Добыча олова ведется на россыпном месторождении "Ручей Тирехтях" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) с мощностью до 600 тонн олова в год. Ранее сообщалось, что инвестор планирует привлечь для реализации проекта не менее 780 миллионов рублей и создать 80 новых рабочих мест.

Президент Владимир Путин в июле 2020 года подписал пакет законов о системе преференций в Арктике - российская арктическая зона стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных метров.

Резидентом Арктической зоны может стать коммерческая организация или индивидуальный предприниматель с проектом, общий объем капитальных вложений в который составляет не менее 1 миллиона рублей, заключив соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.