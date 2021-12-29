Тирасполь приостанавливает договоренности с Молдавией по пользованию сельхозугодьями

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Тирасполь приостанавливает действие договоренностей с Кишиневом по пользованию сельскохозяйственными угодьями, обвинив Молдавию в невыполнении соглашений. Об этом сообщил в среду МИД непризнанной республики.

"Сегодня министерство иностранных дел проинформировало коллег в МИДЕИ РМ, а также иных участников формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США - прим. ТАСС) об ограничении срока действия Протокольного решения по землепользованию в Дубоссарском районе Приднестровья до 30 июня 2022 года. Решение обусловлено систематическим саботажем исполнения Молдовой своих обязательств", - говорится в сообщении.

Речь идет о фермерах четырех молдавских сел, чьи поля после раскола страны оказались под юрисдикцией Приднестровья. С 2014 года на фоне обострения отношений между Кишиневом и Тирасполем у этих крестьян появились проблемы с доступом на свои сельхозугодья и с уплатой налогов. В 2018 году власти Приднестровья предоставили владельцам земель безусловное право доступа к ним сроком на 20 лет.

Эти договоренности были достигнуты по итогам переговоров в формате "5+2" в 2017 и 2018 годах. Власти Приднестровья приостановили действие механизма по перерегистрации автотранспорта с левого берега Днестра. Это произошло после блокирования Кишиневом поставок номеров с символикой непризнанной республики.

Как информировал МИД Приднестровья, он "открыт к конструктивному и уважительному диалогу". На прошлой неделе президент непризнанной республики Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду активизировать переговоры и предложил обсудить возможности всеобъемлющего урегулирования конфликта между двумя берегами Днестра. Эту инициативу приветствовал МИД РФ, однако проигнорировала Санду.