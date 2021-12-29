Резиденты АЗРФ в Якутии вложили в проекты более 330 млн рублей

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) вложили в проекты на территории Якутии порядка 334 млн рублей, создано 98 рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС директор управляющей компании ТОР "Якутия" - ООО "Индустриальный парк "Кангалассы" (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Дмитрий Борисов.

"На сегодняшний день резидентами Арктической зоны РФ стали шесть проектов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 908 млн рублей, будет создано 219 новых рабочих мест. По итогам третьего квартала 2021 года частными инвесторами в проекты вложено 334 млн рублей, создано порядка 100 рабочих мест", - сказал Борисов.

Проекты резидентов нацелены на улучшение качества жизни в Арктике. "Например, компания "Комплексные энергетические решения" (ООО "КЭР") ведет работу над реализацией проекта по модернизации объектов энергоснабжения. Предприятие установит современные энергосберегающие электростанции в шести населенных пунктах, находящихся в изолированных районах за Полярным кругом. Осенью этого года предприятие ввело в эксплуатацию первую электростанцию, которая находится в селе Улахан-Кюель (Табалах) Верхоянского улуса", - отметил директор управляющей компании.

Индивидуальный предприниматель Никита Зимов реализовал на территории заказника "Плейстоценовый парк" В Нижнеколымском районе на севере Якутии проект козоводческого хозяйства. Многофункциональная компания "Лидер" организует срочную авиаперевозку грузов в северных районах республики, местом базирования предприятия станет аэропорт поселка Тикси.

Резидентом Арктической зоны может стать коммерческая организация или индивидуальный предприниматель с проектом, общий объем капитальных вложений в который составляет не менее 1 миллиона рублей, заключив соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.