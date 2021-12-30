Рыбоводный завод мощностью до 100 млн штук молоди лососей запустили на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Новый рыбоводный завод стоимостью более чем в 430 млн рублей запустили в работу на острове Парамушир (северная группа Курильских островов, Сахалинская область). Предприятие сможет производить до 100 млн штук молоди тихоокеанских лососей в год, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На Парамушире запущен новый рыбоводный завод. Предприятие (инвестор ООО "Азимут" - прим. ТАСС) инвестировало в строительство завода более 430 млн рублей и обеспечило 31 новое рабочее место жителям северных Курил. Кроме того, благодаря новому предприятию увеличатся налоговые поступления в местный и областной бюджеты", - рассказали в пресс-службе.

По информации областного правительства, главная задача нового предприятия - восстановление популяции тихоокеанских лососей в реках северной группы Курильских островов - Савушкине на острове Парамушир и Весенней на острове Шумшу. При выходе на проектную мощность планируется обеспечить ежегодный возврат до 4,9 тыс. тонн лосося, что позволит увеличить вылов красной рыбы и предоставит возможность ее переработки в отдаленном районе.

Правительство обеспечило инвестора хорошей финансовой поддержкой из бюджета региона. Так, за счет государственных средств была компенсирована часть затрат на реализацию проекта. "В рамках мероприятий государственной программы "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" в 2021 году из областного бюджета предприятию оказана государственная поддержка - более 32 млн рублей. Эти средства являются компенсацией части затрат на приобретение оборудования, а также процентов по кредиту", - приводит пресс-служба слова руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Ивана Радченко.

Общество с ограниченной ответственностью "Азимут", входящее в состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, развивается уже более 10 лет. Предприятие активно осуществляет свою деятельность не только по основному направлению - рыбоводству, но и занимается добычей тихоокеанских лососей: кеты и горбуши. Компания обеспечивает качественной продукцией жителей островного региона, реализуя ее на условиях прямых оптовых продаж предприятиям Сахалинской области.