Мантуров считает, что первый серийный электромобиль в России появится в ближайшие год-два

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Первый серийный электромобиль появится в РФ в течение одного или двух лет, рассчитывает глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два", - сказал он в интервью изданию РБК. Мантуров отметил, что до 2030 года в РФ планируется произвести 730 тыс. электромобилей, и к этому сроку 10% от общего годового выпуска, или 217 тыс. машин, будут на электробатарее.

"С 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки: в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей", - напомнил он.

Ранее Мантуров говорил, что Минпромторг изучает возможность заключения специнвестконтрактов (СПИК) для производства легкового электромобиля "Камаза" и электрической модели компакт-класса "Автотора".

Министр также отметил, что на поддержку программы по льготному автокредитованию зарезервировано 10,2 млрд рублей на 2022 год, 13,3 млрд рублей - на 2023 и 13,5 млрд рублей - на 2024. Однако решение по возобновлению программы будет приниматься исходя из рыночной ситуации.