Мантуров заявил, что все регионы России обеспечены медицинским кислородом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Все российские регионы обеспечены медицинским кислородом в достаточной степени. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РБК , опубликованном в четверг.

"По состоянию на 20:00 29 декабря впервые за достаточно долгое время у нас в сводке, которая обновляется каждый день, отсутствуют регионы, обозначающие проблему с обеспеченностью медицинским кислородом. Сейчас снижаются показатели заболеваемости, мы это видим каждый день, - сказал он. - Кислород, в отличие от масок или лекарственных средств, нельзя произвести впрок. Он имеет серьезную "летучесть" <...>. Но мы стараемся заполнить все производственные емкости, находящиеся в непосредственной близости от организаций системы здравоохранения, с постоянным пополнением, чтобы быть в боевой готовности".

Министр отметил, что, учитывая то, как в мире распространяется штамм коронавируса "омикрон", предсказать уровень заболеваемости в следующем году сложно.

"Правительство согласовало поставки 177 кислородных концентраторов в 51 регион, на это выделено 5,65 млрд руб. <…> Мы пережили две серьезные волны коронавируса, когда была большая потребность в кислороде, не хочется столкнуться [с его нехваткой] в очередной раз <…>. [В случае острой необходимости] остается вариант закупки кислорода в тех странах, у которых высвобождаются остатки", - сказал Мантуров, добавив, что в России производится около 10 тысяч тонн кислорода в сутки, но при необходимости объемы повышаются до 11 тыс. тонн.

Несколько дней назад Мантуров сообщал, что семь регионов РФ находятся на особом контроле Минпромторга по вопросу снабжения больниц медицинским кислородом. В сентябре регионов, которые требовали повышенного внимания в плане поставок медицинского кислорода, насчитывалось 25.