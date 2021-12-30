Минпромторг рассчитывает на снижение инфляции в России в следующем году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на постепенное снижение инфляции в РФ в следующем году, заявил глава министерства Денис Мантуров.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

"На внутреннем рынке ситуация стабилизируется, и инфляция должна постепенно начать снижаться, если, опять же, не будет происходить каких-то серьезных флуктуаций на внешних рынках", - сказал он в интервью изданию РБК.

Ранее Росстат оценил годовую инфляцию в РФ в 2021 году в 8,39%, продовольственные товары, по оценке ведомства, подорожали на 10,62% в годовом выражении, непродовольственные - на 8,58%.

Отвечая на вопрос о возможности создания механизма, позволяющего избежать ручного управления при скачках цен, министр сказал: "Такого универсального подхода нет. Тогда бы пришлось создавать госплан - в современных реалиях это сомнительная перспектива". По его словам, стоит сосредоточиться на совершенствовании системы информационного межотраслевого мониторинга для возможности оперативного реагирования.