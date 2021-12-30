Парламент Казахстана одобрил соглашение с РФ о строительстве завода минеральных удобрений

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) казахстанского парламента принял в четверг закон о ратификации соглашения между правительствами республики и России о реализации проекта по строительству и эксплуатации завода для выпуска минеральных удобрений в Казахстане. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

"Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортно-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов. Проект реализуется российской компанией "Еврохим", которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group", - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

По его словам, проект реализуется в два этапа. "Первый этап завершен. Введен в эксплуатацию горнорудный комплекс на базе которого налажена добыча фосфоритов до 660 тыс. тонн в год, построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций составила $126 млн. На текущий момент создано 550 новых рабочих мест", - пояснил глава ведомства.

Второй этап предполагает строительство инновационного химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью не менее 1 млн тонн продукции в год. "На текущий момент группой компаний "Еврохим" в рамках опережающего финансирования второго этапа уже инвестировано $138,7 млн", - добавил Атамкулов.

Кроме того, соглашение предусматривает освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость и налога на имущество и землю. "Реализация проекта позволит привлечь свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций, создать новые рабочие места, в том числе при строительстве - до 2 тыс. новых рабочих мест и при эксплуатации - не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест, повысить ВВП страны в течение пяти лет порядка на $2,2 млрд", - отметил министр.

После принятия парламентом закон о ратификации соглашения поступит на подпись президенту республики.