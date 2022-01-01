В России с 1 января минимальный размер оплаты труда составит 13 890 рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения вырастет до 12 654 рублей.

Соответствующие законы о МРОТ и федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подписал президент России Владимир Путин в декабре прошлого года. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составлял 12 792 рубля.

Кроме того, глава государства предложил на 2022 год установить прожиточный минимум на душу населения на уровне 12 654 рублей, то есть увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией на 8,6%. Для трудоспособного населения он составит 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее отмечал, что на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году будет направлено 30 млрд рублей.

Новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума

С 2021 года действует новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Закон также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год".

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет.