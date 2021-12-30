Более 100 тыс. лицензий на облачное ПО приобретено в рамках поддержки цифровизации МСП

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) приобрели свыше 100 тыс. лицензий на облачное программное обеспечение (ПО) в рамках поддержки цифровизации этого сектора. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры РФ.

"Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 100 000 лицензий на облачное программное обеспечение по программе, запущенной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в ноябре 2021 года. Оператор программы - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Наибольшую активность показали представители бизнеса Псковской, Астраханской, Рязанской областей, Республики Тыва, Севастополя", - говорится в сообщении.

В рамках программы компании могут приобретать ПО отечественных производителей за 50% от цены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета. В настоящий момент доступно более 100 программных продуктов от 29 российских производителей.

"На следующий год нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования - около 2 млрд рублей. По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца первого квартала 2022 года. Новый отбор начнется 1 апреля 2022 года. При этом для представителей малого и среднего бизнеса условия останутся неизменными", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.

Генеральный директор РФРИТ Александр Павлов отметил, что в 2021 году фонд получил более 60 заявок на участие, из которых было отобрано 29 разработчиков продуктов. "Спрос на программное обеспечение очень высок и возрастает по мере популяризации программы. Мера поддержки позволила многим предпринимателям приобрести облачные сервисы впервые, а тем, кто уже использует технологии, внедрить новые инструменты для развития бизнеса", - подчеркнул генеральный директор "Эвотор" Андрей Романенко.

Ранее Минцифры РФ запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Оператором программы стал РФРИТ.