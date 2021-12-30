Закон о "периоде охлаждения" для всех дополнительных услуг по кредитам вступил в силу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Закон о 14-дневном сроке, в течение которого заемщик вправе отказаться от любых дополнительных платных услуг по кредитам и займам, вступил в силу. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"С 30 декабря 2021 года вступают в силу поправки к закону "О потребительском кредите (займе)", направленные против навязывания дополнительных платных услуг. Заемщики получают право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Ранее такой период охлаждения действовал только для добровольных страховок", - отмечается в сообщении.

В регуляторе уточнили, что обращаться с заявлением нужно к компании, дополнительная услуга которой была оплачена вместе с кредитом или займом. В течение семи рабочих дней она должна перечислить деньги за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. "Если компания уклоняется от этой обязанности, то следует подать заявление о возврате уже в банк или микрофинансовую организацию. У них, в свою очередь, также есть семь рабочих дней на то, чтобы вернуть клиенту деньги. Такой механизм должен способствовать более тщательному выбору кредиторами партнеров - поставщиков дополнительных услуг", - подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, теперь закон запрещает заранее проставлять в документах на кредит значки (например, галочки), означающие согласие заемщика на оплату дополнительных услуг. Услуга может быть оформлена, только если человек самостоятельно проставит такую отметку.

"Чаще всего кредиторы навязывают страховки, но в последнее время они все больше стали навязывать нефинансовые услуги, во многом потому, что их нельзя было "сдать" обратно и вернуть деньги. Не исключено, что человеку действительно нужны какие-то дополнительные услуги и он готов их приобрести вместе с кредитом. Но это должно быть осознанным и добровольным решением и ни в коем случае не фактическим условием получения кредита", - прокомментировал вступление в силу закона руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, слова которого привела пресс-служба ЦБ РФ.