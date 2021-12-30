Объем платных туруслуг в юбилейный для Нижнего Новгорода год вырастет вдвое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Объем платных услуг по отрасли туризма в Нижегородской области в 2021 году, по прогнозам властей, составит 14 млрд рублей, что вдвое выше показателя 2020 года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Глеб Никитин.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности. "Экономическая выгода для региона прямая. Объем платных услуг по отрасли туризма в 2020 году составил 6,8 млрд рублей. Прогноз на 2021 год - 14 млрд рублей. Рост больше, чем в два раза", - сказал Никитин.

По его словам, эффект от 800-летия и его положительный импульс еще долго будут ощущаться в регионе. "Конечно, из-за пандемии сложно оперировать абсолютными цифрами. В обычных условиях тот же турпоток был бы гораздо больше. Но даже в этой ситуации показатель впечатляет - более 2,3 млн туристов ожидаем в этом году, в прошлом было около 1,8 млн. По оценке экспертов, только за август туристско-экскурсионный поток составил почти 350 тыс. человек", -добавил Никитин.

Губернатор также сообщил, что быстрый рост отмечается и по основным секторам экономики. С учетом данных, предоставленных предприятиями, власти ожидают, что к концу 2021 года индекс промышленного производства превысит допандемийный уровень и составит 108,1%. "Примерно такие же показатели ожидаем и по обрабатывающим производствам. Кстати, при таком развитии событий будет обеспечен прирост примерно на 1,5% по отношению к 2019 году", - отметил глава региона.

Также в этом году растет объем инвестиций в основной капитал предприятий области, за январь-сентябрь он увеличился на 15,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 212,9 млрд рублей.