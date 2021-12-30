Минэкономразвития предложило продлить поддержку МСП, продающих подакцизные товары

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России (МЭР) разработало проект постановления кабмина, предполагающий продление на 2022 год права региональных и муниципальных властей оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) из пострадавших отраслей, реализующим подакцизную продукцию. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЭР.

"Считаем необходимым продлить на 2022 год действие законодательной нормы по допуску предпринимателей в таких сферах, как общественное питание и гостиничный бизнес, деятельность которых часто связана с наличием лицензии на алкоголь, к региональным и муниципальным мерам финансовой поддержки в форме субсидий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что данные изменения позволят оказать существенную поддержку туристической и сопутствующим сферам, в которых работают около 240 тыс. субъектов МСП, "не только для их оперативного восстановления, но и в целях развития с учетом увеличения внутреннего туристического потока".

Проект документа предусматривает продление на предстоящий год возможности предоставления субсидий из бюджетов субъектов и местных бюджетов юридическим лицам и ИП, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и которые также осуществляют производство и реализацию подакцизной продукции.

В июне 2020 года правительство отменило на год ограничения на финансовую помощь организациям, реализующим подакцизные товары. В марте 2021 года кабмин снова продлил эту возможность.