Керимов возглавил рейтинг миллиардеров РФ, больше всех обедневших в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году, его возглавил сенатор Сулейман Керимов, семье которого принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс".

По оценке Forbes, состояние Керимова за 2021 год уменьшилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд, в основном из-за падения цен на золото.

На втором месте оказался основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг, который за год обеднел на $2,93 млрд, до $9,29 млрд. Тройку лидеров замыкает Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедово, состояние которого уменьшилось за год на $668 млн, до $1,8 млрд.

По данным Forbes, в десятку самых обедневших бизнесменов России также вошли акционер УГМК, "УГМК-Транс", "Кузбассразрезуголь" Андрей Козицын (на $615 млн, до $5,79 млрд), акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков (на $414 млн, до $2,54 млрд), бизнесмен Александр Мамут (на $320 млн, до $2,26 млрд), бизнесмен Гаврил Юшваев (на $285 млн, до $1,92 млрд), основной акционер Eurasia Drilling Александр Джапаридзе (на $241 млн, до $970 млн), основатель и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож (на $231 млн, до $2,3 млрд), президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов (на $226 млн, до $1,451 млрд).