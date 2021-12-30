Пассажиропоток МЦК в 2021 году превысил допандемийный уровень

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) в 2021 году превысил допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"За 2021 год МЦК перевезло более 150 млн человек, что на 34 миллиона больше, чем в прошлом году. Кроме того, кольцо не только восстановилось, но и обогнало допандемийный показатель 2019 года", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

В сообщении приводится топ-5 самых популярных станций МЦК в 2021 году. "Площадь Гагарина" посещает около 40 тыс. человек в сутки (здесь и далее - прим. ТАСС), "Нижегородскую" - 38 тыс. человек, "Ростокино" - 33 тыс. человек, "Кутузовскую" - 30 тыс. человек, "Ботанический сад" - 25 тыс. человек.

"В этом году МЦК исполнилось пять лет. За это время проект постоянно совершенствовался: уменьшены интервалы и добавлены новые сервисы, развивается инфраструктура. <...> Мы прогнозируем, что пассажиропоток Московского центрального кольца будет только увеличиваться. Учитывая тенденцию роста, совместно с РЖД мы работаем над уменьшением интервалов движения поездов", - добавил Ликсутов.