Федеральную целевую программу развития Крыма исполнили в 2021 году на 99,3%

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Показатель кассового исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя в 2021 году достиг 99,3%, сообщил в четверг на совещании министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян.

"В этом году было выделено 36 млрд рублей. На сегодня абсолютно вся сумма освоена, за исключением небольшого размера неосвоения в 239 млн рублей - это сумма менее, чем в предыдущие годы, - 0,7%. С учетом образовавшейся экономии, которая возникает в связи с точностью выполняемых работ застройщиками, на данный момент у нас освоение 99,3% по кассе", - сказал Петросян.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение увеличить финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, правительство согласовывает вопрос выделения дополнительных средств с 2025 по 2030 год.