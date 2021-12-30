Силуанов сообщил, что допдоходы бюджета России в 2021 году составили около 4 трлн рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дополнительные доходы федерального бюджета в 2021 году составили около 4 трлн рублей, средства были направлены на борьбу с пандемией, поддержку граждан и развитие экономики страны. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы хорошо наполняем казну в этом году. У нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы направляли их как на меры по борьбе с пандемией, так и на развитие экономики и поддержку граждан. Это тоже очень важно", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, на данный момент эти деньги израсходованы полностью. "Практически все [4 трлн рублей истратили]. Мы, когда готовили трехлетку, часть расходов из будущей трехлетки произвели в текущем году: около 900 млрд рублей направили на такие антипандемийные мероприятия, поддержали людей, граждан, помогли пенсионерам, помогли школьникам, семьям с детьми школьного возраста, помогли военнослужащим", - отметил Силуанов.

Он также напомнил, что в уходящем году было запущено много новых инфраструктурных проектов. "Это дало результат, это отразилось на экономике и это отразилось на инфляции", - резюмировал глава Минфина.