Мишустин обсудил с премьером Киргизии экономическое сотрудничество двух стран

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию совместных проектов в различных областях, - говорится в сообщении. - Была отмечена важность противодействия коронавирусной инфекции".

Отмечается, что особое внимание в беседе было уделено углублению интеграции в Евразийском экономическом союзе с учетом предстоящего в 2022 году председательства Киргизии в объединении.

"Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом", - добавили в российском кабмине.