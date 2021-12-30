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Мишустин обсудил с премьером Киргизии экономическое сотрудничество двух стран

В ходе беседы стороны уделили особое внимание углублению интеграции в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию совместных проектов в различных областях, - говорится в сообщении. - Была отмечена важность противодействия коронавирусной инфекции".

Отмечается, что особое внимание в беседе было уделено углублению интеграции в Евразийском экономическом союзе с учетом предстоящего в 2022 году председательства Киргизии в объединении.

"Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом", - добавили в российском кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Акылбек Усенбекович
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