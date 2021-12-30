Финансовая емкость авторынка России в ноябре снизилась на 3,6%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей в России в ноябре 2021 года составила 244 млрд рублей, снизившись на 3,6% по сравнению с октябрем. Количество проданных авто также сократилось. Такие данные в своем исследовании приводят "Банкавто" (цифровая платформа РГС Банка) и аналитическое агентство "Автостат" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"По данным исследования, финансовая емкость (сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период) составила 244,2 млрд рублей, что на 9,5 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее (в октябре - 253,6 млрд рублей). При этом в последний месяц осени в общей сложности было куплено 119,6 тыс. единиц (чуть меньше, чем в октябре - 122 тыс. шт.)", - указано в исследовании.

При этом, по данным "Банкавто", в ноябре выросла доля машин массового сегмента в общей емкости рынка - до 74% (в октябре 71%). На покупку новых автомобилей масс-сегмента россияне потратили 18,8 млрд рублей, что на 1% больше, чем в октябре. Доля машин премиум-сегмента снизилась до 26% (в октябре - 29%). На такие машины было потрачено 63,3 млрд рублей - на 15% меньше, чем месяцем ранее.

При этом доля продаж автомобилей массового и премиального сегментов по итогам ноября составила 91% и 9% соответственно.

В ноябре жители россияне потратили больше всего средств на кроссоверы и внедорожники (69% финансовой емкости рынка). Если же рассматривать происхождение марок, то в этом плане все еще лидируют европейские (36%) бренды. При этом доля китайских и российских брендов немного увеличилась - если в октябре им принадлежало по 9,7% от общей емкости рынка, то в ноябре у марок из КНР доля в общей емкости рынка достигла 9,9%, а у российских - 9,8%. Россияне потратили на покупку таких машин 24,2 млрд и 23,9 млрд рублей соответственно, при этом по объемам продажам китайские производители вдвое уступают российским, но за счет более высокой средневзвешенной цены опережают их "в деньгах".