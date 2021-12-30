РБК: потребление россиянами контрафактного алкоголя находится на "особо опасном" уровне

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Потребление нелегального алкоголя в России остается на "опасно высоком уровне". Объем такой продукции в 2021 году на уровне 26-35% от всего объема потребления алкоголя в стране, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково".

По данным издания, пандемия, падение доходов населения, высокая стоимость легальной продукции и высокая маржинальность производства нелегальной продукции стали основными факторами, которые стимулируют производство и оборот контрафактного алкоголя, считают эксперты.

Отмечается, что из-за COVID-19 потребители избегают места массового скопления и чаще совершают покупки в небольших несетевых "магазинах у дома". Как отмечают эксперты, многие такие точки не имеют лицензий для реализации алкогольной продукции, но продают ее "из-под полы". В интервью к исследованию один из участников алкогольного рынка отметил, что сейчас в России около 400 тыс. подобных магазинов. В легальной рознице из-за поштучного учета готовой продукции и работы системы ЕГАИС контрафактная алкогольная продукция отсутствует, пишет РБК. Кроме этого, анализ финансовых отчетностей компаний, специализирующихся на продажах аппаратов для самогоноварения, показал, что в 2020 году выручка этих игроков рынка выросла год к году на 7,4%, а себестоимость продаж - на 12% (абсолютные показатели исследователи не приводят), что свидетельствует о росте количества продаж за год.

Согласно данным издания, легальные производители не могут эффективно конкурировать в цене с продукцией теневого сегмента из-за ежегодного роста минимальной розничной цены, доли акциза и НДС. Доля акциза в стоимости водки составляет 36%, игристого вина - 14%, а пива - 23%. Доля НДС - 11% для водки, 19% для пива, 11% для вина.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подтвердил изданию, что главным фактором роста нелегального рынка алкоголя остается разрыв между уровнем минимальных зарплат населения и высокой стоимостью легальной продукции. "До 2010 года вся нелегальная продукция наравне с легальной производится на одних и тех же заводах и стояла рядом на полках магазинов. Антиалкогольная кампания и акцизные реформы увели производство нелегальной продукции на кустарные заводы. И это четко разделило население на две группы: тех, кто может позволить себе покупать легальную продукцию, и тех, кто приобретает его [алкоголь] на теневом рынке", - рассказал он изданию.

Эксперты также отметили увеличение спроса на доставку алкогольной продукции. По данным РБК, в 2020 году россияне ежемесячно совершали 107 тыс. поисковых запросов "доставка алкоголя", а в 2021-м - 134 тыс. запросов, хотя доставка спиртного запрещена законом. Пик таких запросов пришелся на первый локдаун в апреле 2020 года, тогда количество запросов о доставке алкоголя превысило 200 тыс.

Продажа в соцсетях и мессенджерах

28 декабря сообщалось, что Эксперты Group-IB оценили в 2,75 млрд рублей оборот нелегального рынка алкоголя в интернете в 2021 году, что на 266 млн рублей больше, чем в 2020 году, следует из отчета компании-разработчика решений для детектирования и предотвращения кибератак Group-IB. Кроме того, экспертами было обнаружено 300 различных групп и аккаунтов в социальных сетях, предлагающих продажу алкоголя с доставкой на дом, а также продажу контрафактного алкоголя. Число подписчиков таких групп возросло в 3,8 раза. Уточняется, что эксперты компании обнаружили в Telegram порядка 130 алкоканалов с суммарным числом подписчиков около 750 тыс., в то время как в 2020 году таких каналов было 50, а суммарное количество подписчиков составляло 160 тыс.