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Китай возобновляет пропуск сжиженного нефтяного газа из России

Прием приостанавливали из-за пандемии

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Китайский железнодорожный пункт пропуска Маньчжурия на границе с РФ с четверга возобновляет прием российского сжиженного нефтяного газа, который был приостановлен из-за пандемии. Об этом сообщило Торговое представительство России в КНР.

Как уточняется в его Telegram-канале, таможня Маньчжурии также открыла доступ для товарных поездов с нерасфасованными зерновыми и удобрениями, поставляемыми навалом из РФ.

30 ноября ОАО "РЖД" сообщило об остановке приема грузов в адрес погранпереходов "Гродеково - Суйфэньхэ" и "Забайкальск - Маньчжурия". Эта мера не коснулась контейнерных перевозок.

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