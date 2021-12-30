Tele2 с 11 января снизит стоимость всех необоснованно повышенных тарифов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мобильный оператор Tele2 с 11 января 2022 года снизит стоимость всех необоснованно повышенных тарифов в соответствии с предписанием ФАС, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"С 11 января все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня. 1 января 2022 года абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года", - говорится в сообщении.

Ранее Tele2 обратилась в суд, чтобы оспорить решение ФАС, однако на сегодняшний момент компания приняла решение отказаться от дальнейших исков и исполнить предписания ведомства, уточнили в ФАС.

Ранее ФАС выявила, что мобильный оператор за последние два года дважды производил необоснованное повышение стоимости услуг сотовой связи на 10% и 13%. По данным ФАС, повышения цен затронули 11,5 млн и 12,5 млн абонентов соответственно.