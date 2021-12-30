Титов предложил создать механизм борьбы с подделкой электронных подписей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с инициативой создания рабочей группы по борьбе с фальсификацией электронных цифровых подписей (ЭЦП). Соответствующее письмо он направил начальнику Следственного департамента МВД РФ Сергею Лебедеву, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Мошенники используют сфальсифицированные электронные цифровые подписи для незаконного возмещения налогов, перерегистрации компаний, формирования несуществующих задолженностей. В разных регионах страны к уполномоченным поступило около 15 обращений по данному вопросу", - говорится в документе, выдержку из которого привели в пресс-службе Титова.

Бизнес-омбудсмен, в частности, предложил разработать "алгоритм решения проблемы в рамках межведомственной рабочей группы на базе МВД с участием представителей ФНС и Генеральной прокуратуры".

О проблеме

По данным пресс-службы, ранее руководитель компании "Карабашские абразивы" рассказал, что в апреле в одну из налоговых инспекций Екатеринбурга от имени его компании были поданы уточненные "нулевые" налоговые декларации по НДС за 2020 год - это сделали неизвестные люди, использовав поддельную ЭЦП. Более того, неделей раньше злоумышленники внесли в ЕГРЮЛ информацию о том, что сведения о директоре и собственнике компании якобы недостоверны. В итоге реальная ЭЦП общества была заблокирована, у контрагентов общества после подачи "уточненки" начались встречные налоговые проверки.

Второй случай имел для пострадавших более тяжелые последствия. Так, по данным пресс-службы, межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области приняла уточненные налоговые декларации по НДС за 2018-2020 годы от компании "Метатон". Отчетность также была фиктивной - подписана ложной электронной подписью директора общества. В "Метатоне" сразу заявили, что с указанными в фиктивной налоговой отчетности контрагентами никаких отношений не имели, тем не менее на основании фиктивной отчетности ИФНС подала к компании иски в Арбитражный суд Свердловской области, в котором говорится, что якобы у них образовалась задолженность по налогам на сумму больше 100 млн рублей. Также через суд компанию требуют признать банкротом.

В обоих случаях поддельные ЭЦП выдавались сертифицирующим центром "МЦСП-ГРУПП", у которого на момент выдачи уже была отозвана аккредитация, и информация об этом была доступна на сайте Минцифры. "К сожалению, налоговые органы не реагируют на изменение ЭЦП в "странных" ситуациях и не связываются с налогоплательщиком. Отсутствует регламент действий в подобной ситуации", - сказал Титов, комментируя описанные прецеденты.