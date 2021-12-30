Tele2 создаст систему обеспечения соответствия антимонопольному законодательству

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мобильный оператор Tele2 создаст систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"С учетом ситуации на рынке Tele2 приняла решение добровольно исполнить предписание ФАС. Исполнение сформировано таким образом, чтобы максимально удовлетворить ожидания абонентов. При этом мы прежде всего учитываем предпочтения наших клиентов в цифровых услугах и профиль их потребления. Для оценки рисков возникновения подобных ситуаций в будущем Tele2 также создает антимонопольный комплаенс - систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

В четверг в ФАС сообщили, что Tele2 с 11 января 2022 года снизит стоимость всех необоснованно повышенных тарифов в соответствии с предписанием антимонопольного регулятора.

Ранее Tele2 обратилась в суд, чтобы оспорить решение ФАС, однако на сегодняшний момент компания приняла решение отказаться от дальнейших исков и исполнить предписания ведомства, уточнили в ФАС.

Ранее ФАС выявила, что мобильный оператор за последние два года дважды производил необоснованное повышение стоимости услуг сотовой связи на 10% и 13%. По данным ФАС, повышения цен затронули 11,5 млн и 12,5 млн абонентов соответственно.