Проект перевооружения цеха "Евраз НТМК" вошел в число приоритетных в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Проект технического перевооружения рельсобалочного цеха одного из крупнейших в России металлургических комбинатов "Евраз НТМК" (Нижнетагильский металлургический комбинат) вошел в число приоритетных в Свердловской области. Инвестиции в проект, который позволит выпускать новые виды продукции, предварительно оцениваются в $210 млн, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Проект технического перевооружения рельсобалочного цеха "Евраз НТМК" вошел в число приоритетных Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что инвестиции в проект предварительно оцениваются в $210 млн, обновленный стан планируется запустить в работу в 2024 году. Это позволит выпускать новые виды металлопроката и увеличить мощность с 800 до 950 тыс. тонн продукции в год. Также в регионе за счет проекта дополнительно появятся несколько десятков новых высокопроизводительных рабочих мест.

"Техническое перевооружение предполагает установку горизонтальной роликоправильной машины для правки балок и шпунтов, новых пил холодной резки для порезки раскатов, группы клетей для проката в четырехвалковом режиме с автоматизированной настройкой клетей и контролем профиля на стане", - говорится в сообщении.

Все агрегаты оснастят электронными датчиками, которые позволят следить за прямолинейностью и другими параметрами проката на протяжении почти 10 км: от помещения рельсовой заготовки в печь до отгрузки готового проката.

Статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области позволяет предприятиям получать льготы по налогам на прибыль и имущество. В свою очередь, участники берут на себя обязательства по объему инвестиций, созданию новых рабочих мест и гарантируют, что размер среднемесячной заработной платы после завершения реализации инвестиционного проекта будет минимум в полтора раза выше средней зарплаты в территории присутствия.

О компании

"Евраз" - металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане, которая входит в число крупнейших производителей стали в мире. Активы "Евраза" в Свердловской области представлены Нижнетагильским металлургическим заводом и Качканарским горно-обогатительным комбинатом.