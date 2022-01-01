Проценты по превышающим 1 млн рублей вкладам россиян будут облагаться налогом с 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Налоговые платежи с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн рублей, будут взиматься с россиян с 1 января 2022 года в соответствии с законом, который вступил в силу в начале 2021 года.

Согласно законодательной норме, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле (1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России).

При расчете берется ставка ЦБ РФ на начало налогового периода - 1 января. Таким образом, при действующей на 1 января 2021 года ставке ЦБ на уровне 4,25% годовых налогом будет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тыс. рублей (то есть 4,25% от 1 млн рублей).

Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

Ранее налог по вкладу нужно было платить только в случае, если процентная ставка по нему превышала ключевую ставку ЦБ РФ на 5 процентных пунктов и более.