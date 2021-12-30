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"Автоваз" перевели в российскую юрисдикцию

100% акций переданы компании "Лада авто холдинг"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Совместное предприятие Ростеха и Renault - Alliance Rostec Auto B.V., владеющее "Автовазом", - переведено из голландского офшора в российскую юрисдикцию, сообщил Ростех. 100% акций "Автоваза" переданы новой совместной компании - "Лада авто холдинг", зарегистрированной в Москве.

"В соответствии с договоренностями переход СП в российскую юрисдикцию завершен. 100% акции "Автоваза" переданы новой совместной компании - "Лада авто холдинг", имеющей юридический адрес в Москве", - говорится в сообщении.

На данный момент в СП доля в размере 32,3% принадлежит Ростеху, 66,7% - Renault.

"Автоваз" - отечественный бренд, завод работает в России, сейчас мы юридически это закрепляем. Французские партнеры полностью поддерживают такое решение", - отметили в Ростехе.

Вопрос о переводе СП в российскую юрисдикцию обсуждался с 2018 года. Ранее в июне президент "Автоваза" Николя Мор говорил, что перевод в российскую юрисдикцию планируется завершить до конца 2021 года. Он также подчеркивал, что это событие никаким образом не повлияет на "Автоваз".

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