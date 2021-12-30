Минэнерго и ФАС разрабатывают норматив продаж энергетического угля на бирже

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовывают проект совместного приказа о минимальных объемах биржевых продаж энергетического угля марок Д и ДГ в размере 10% от производства. Об этом сообщил журналистам директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.

"В настоящее время проходит процедура согласования проекта совместного приказа ФАС России и Минэнерго России, в соответствии с которым будет утвержден минимальный объем продаж отдельных марок угля (пока рассматривается отработка пилотного проекта продаж энергетического угля марок Д и ДГ) на площадке "Энергоносители" АО "СПбМТСБ", согласно заключенным сделкам хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, с минимальным объемом до 10% производимого угля", - сказал он.

Кроме того, ведомства прорабатывают с представителями компаний методологические вопросы по формированию стандартного биржевого контракта на поставку угля и продукции его переработки, а также оценивают целесообразность введения фьючерсных контрактов. "Планируется, что нормативная правовая основа, обеспечивающая проведение биржевой торговли углем марок Д и ДГ, будет принята в первой половине 2022 года", - добавил Мочальников.

Директор департамента Минэнерго также отметил, что министерство относит вопрос развития биржевой торговли углем к числу приоритетных, поскольку это необходимо для обеспечения прозрачности и упорядочения ценообразования на продукцию для потребителей как внутри России, так и в рамках Евразийского экономического союза.

В Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы, утвержденном правительством РФ в сентябре, говорилось, что к 2025 году не менее 10% от поставляемых в стране газа, энергетического угля и нефтехимической продукции должны продаваться на внутренний рынок через биржевые торги.