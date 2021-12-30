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Пандемия COVID-19

Компания "Промомед" подала заявку на регистрацию препарата для лечения COVID-19

Заявка подана 30 декабря

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Промомед" подала заявку на регистрацию противовирусного препарата "Омнивир" на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

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Согласно данным реестра, заявка подана 30 декабря. Лекарственная форма препарата - капсулы 100 мг, 200 мг и 400 мг.

ТАСС направил запрос в компанию.

В ноябре "Промомед" сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир". В конце декабря препарат был включен в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, первая партия препарата была отгружена с завода "Биохимик".

Фармацевтическая компания "Промомед" создана в 2005 году. Компания занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. В ее портфеле более 150 наименований лекарственных препаратов.

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РоссияПандемия COVID-19
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