АСВ через суд хочет взыскать 6,8 млрд рублей убытков у лиц, контролировавших банк "Югра"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролировавших банк "Югра" лиц к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 6,8 млрд рублей. Среди ответчиков - бывший основной владелец банка Алексей Хотин, следует из сообщения на сайте АСВ.

В апреле этого года АСВ уже подало иск на 210,5 млрд рублей к Хотину и связанным с ним компаниям.

Помимо Хотина, в поданном 24 декабря заявлении АСВ фигурируют четыре компании: АО "Газ и нефть транс", ООО "Нафтатраст", ООО "Тунакский" и ООО "Крафт".

В апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы ограничил распоряжение денежными средствами экс-руководителей банка "Югра", в том числе Алексея Хотина, и четырех компаний на сумму около 21,6 млрд рублей.

В начале июля 2017 года ЦБ ввел в банк "Югра", входивший тогда в топ-30 российских банков по объему активов, временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В конце июля того же года регулятор отозвал у банка лицензию.