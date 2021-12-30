Крым планирует в 2022 году войти в десятку регионов по инвестпривлекательности

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что в 2022 году Крым войдет в десятку рейтинга регионов России по инвестиционной привлекательности, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Корпорации развития Крыма.

"За последние два года Республика Крым совершила рывок в общенациональном рейтинге инвестиционной привлекательности, поднявшись с 68-го на 11-е место в Российской Федерации. Мы эту работу продолжим, останавливаться на достигнутом не будем. У нас планы большие - войти в десятку лучших в стране. Нам всем в 2022 году предстоит большая работа", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов Крыма Ирины Кивико.

Крым также впервые вышел на 17-е место в России по снижению прессинга на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, отмечается в пресс-релизе. "Новации, которые внедрялись по плановым проверкам, дали свой эффект и оценены со стороны центральных органов исполнительной власти", - отметила Кивико.

Также сообщается, что в ходе итогового заседания инвестсовета Крыма были утверждены новые инвестиционные проекты по созданию водно-оздоровительного комплекса, включающего объекты гостиничного обслуживания, аквапарк, парк развлечений, центр детского развития, торговый комплекс, парковку, спа-комплекс, культурно-досуговый центр, общественно-деловой центр, парк, кафе и скейт-парк в западной части Крыма. Также утвержден проект по созданию глэмпинг-комплекса.