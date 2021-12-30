Google оплатил штрафы на 8,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Компания Google оплатила штраф в размере 8,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Это следует из электронной базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

В настоящее время за компанией числится только одна непогашенная задолженность, по которой ведется исполнительное производство. Оно связанно с исключением компанией использования слов "Умное голосование" в поисковой выдаче по решению Арбитражного суда Москвы.

Ранее судебные приставы начали три исполнительных производства в отношении Googlе, а также взыскание в принудительном порядке штрафов на общую сумму 8,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Это было сделано на основе решения 422 Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Сейчас эти дела прекращены.

С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за постоянное неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала этого года было составлено 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения.

В декабре Мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, что стало первым инцидентом в российской судебной практике подобного рода. Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.