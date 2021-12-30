Глава РФПИ доложит Путину о продвижении российских вакцин от ковида

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым заслушает доклад о продвижении российских вакцин от коронавируса на международных рынках. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в четверг у президента состоится несколько рабочих встреч, одна из них будет с Дмитриевым.

"РФПИ помимо непосредственно инвестиционных проектов играет очень активную роль в продвижении наших вакцин - "Спутник V" и "Спутник Лайт" на международных рынках. В том числе об этом Дмитриев доложит главе государства", - пояснил представитель Кремля.

Остальные встречи у Путина в четверг, по словам пресс-секретаря, носят непубличный характер.