Бюджет мероприятий по 800-летию Нижнего Новгорода превысил 32 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Общий бюджет, направленный на мероприятия, связанные с юбилеем Нижнего Новгорода, превысил 32 млрд рублей, сообщил в четверг интервью ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Общий бюджет юбилея сейчас - более 32 млрд рублей. Но если брать дополнительные программы и направления, то гораздо больше", - сказал Никитин.

Он добавил, что изначально объем средств составлял около 800 млн рублей на три года. В эту сумму входил ремонт нескольких архитектурных памятников, а также несколько локальных мероприятий.

"Начальное финансирование, конечно, было несопоставимо с задачами нашей стратегической программы. Сразу началась активная работа над формированием бюджета развития, включением в федеральные программы. Мы с командой разработали стратегический план по продвижению своих инициатив, нам удалось доказать значимость этих проектов для развития региона в целом, а также показать эффект от них. Постепенно получили дополнительную поддержку от федерального центра, увеличился и бюджет на проекты 800-летия за счет областных средств, еще 6,5 млрд удалось привлечь из внебюджетных источников", - отметил Никитин.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошли более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности. Также провели масштабную программу по благоустройству и обновлению инфраструктуры.