Путин подписал закон об отмене запрета с 2022 года открытых систем горячего водоснабжения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятым еще в 2010 году законом предполагалось, что с 1 января 2022 года в России не должны будут эксплуатироваться открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) - все они должны были быть переоборудованы в закрытые. Новый закон признает эту норму утратившей силу.

Как отмечалось в материалах к поправкам, в настоящее время законодательством РФ урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и отсутствие условий для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения.

При этом сохраняется норма о запрете подключения новых объектов капитального строительства к открытым системам теплоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем. Закон также предусматривает, что при утверждении и актуализации схем теплоснабжения должна проводиться обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и отдельных участков таких систем в закрытые системы ГВС.

В открытых системах теплоснабжения вода нагревается на ТЭЦ, ГРЭС или в котельных и поступает в краны из тех же труб, по которым она течет к отопительным приборам. В закрытых же системах вода из системы отопления не поступает в краны, но нагревает трубы с холодной водой, чтобы превратить ее в горячую.