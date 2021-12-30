Мантуров не видит необходимости в господдержке металлургов при переходе на водород

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Металлурги могут обойтись без господдержки при переходе на водород. Об этом заявил министр промышленности Денис Мантуров в интервью РБК, опубликованном в четверг.

"В предыдущие годы металлургические компании развивались самостоятельно. И сейчас эта отрасль самодостаточна и точно не требует изобретения каких-то новых мер поддержки", - отметил Мантуров.

27 декабря председатель совета директоров и основной акционер горно-металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что российской черной металлургии для перехода на водород понадобится примерно 10 трлн рублей инвестиций и около 110 ГВт "зеленой" электроэнергии.

Мантуров отмечает, что эти средства потребуются металлургам в течение всего периода, пока Россия достигает углеродной нейтральности. К 2060 году количество выбросов должно быть равно их поглощению. "Если разделить по годам, это не такие драматические цифры. Компании примерно столько и инвестируют ежегодно в развитие и модернизацию своих предприятий", - заключил он.

Министр напомнил, что металлурги уже пользуются общеотраслевыми мерами поддержки в рамках своих инвестиционных проектов по снижению углеродного следа. К ним относится механизм специального инвестиционного контракта.