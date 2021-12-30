На Украине массово закрывают газовые заправки

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания "Нафтогаза Украины" "Укравтогаз" приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза. Об этом сообщается в четверг на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.

По его данным, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.

По словам директора "Укравтогаза" Александра Ватажишина, продажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек. "Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций - по станциям, где не было продаж, - мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45", - сообщил он Enkorr.

По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку "за 45 гривен ($1,6 - прим. ТАСС) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином". "Все будет зависеть от изменений закупочной цены на газ", - отметил директор "Укравтогаза". Ватажишин считает, что популярность автогаза у водителей возрастет при условии, если цена на него будет хотя бы на 50% ниже, чем на бензин.

Сейчас средняя цена бензина марки А-95 составляет 30 гривен ($1,1), а А-92 и дизельного топлива - 29 гривен.