Инвестиции в экономику Крыма впервые превысили 100 млрд рублей в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Крыма в 2021 году составил около 115 млрд рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Корпорации развития Крыма со ссылкой на гендиректора регионального института развития Дмитрия Ворону. Впервые показатель привлеченных инвестиций поднялся выше 100 млрд рублей.

"Корпорацией развития, вместе с инвестиционным блоком правительства, проведена системная работа по привлечению инвестиций. По итогам этого года мы вышли на сумму в 115 млрд рублей привлеченных инвестиций. Рост достаточно значительный. Для сравнения: в 2020 году было привлечено 8,5 млрд рублей инвестиций, в 2019 году - 4 млрд рублей", - сказал Ворона, которого процитировали в пресс-службе. Там уточнили, что объем инвестиций в экономику полуострова впервые преодолел отметку в 100 млрд рублей.

По словам гендиректора корпорации, сейчас институт развития сопровождает 223 инвестиционных проекта на сумму 222,1 млрд рублей. Среди крупных проектов, соглашения по которым были подписаны в этом году, Ворона назвал проект по возрождению традиций императорского курорта у озера Мойнаки в Евпатории с объемом инвестиций 35 млрд рублей, строительство курортного комплекса в городе Саки на сумму в 14 млрд рублей и несколько других.

В марте президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести объем частных вложений в экономику Крыма до 1 трлн рублей в период 2022-2025 годов. Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов в ходе пресс-конференции сообщал, что власти полуострова справятся с задачей по привлечению в этот срок инвестиций в объеме 800 млрд рублей.