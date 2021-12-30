Путин подписал закон о совершенствовании регулирования бухучета ЦБ РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий нормы организации и ведения бухгалтерского учета Банка России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета нормативными актами регулятора по организации и ведению бухгалтерского учета для Банка России.

Предусматривается, что план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения для Банка России по аналогии с действующим регулированием в отношении соответствующих документов для кредитных и некредитных финансовых организаций не устанавливается федеральными стандартами. Законом предусмотрена возможность применения Центральным банком РФ в документах для организации и ведения бухгалтерского учета подходов, отличных от положений федеральных стандартов.

Также закон с учетом фактического содержания годовой финансовой отчетности Банка России заменяет наименование отчета о полученной прибыли и ее распределении на отчет о полученной прибыли и ее распределении или фактически допущенных убытках. Документ направлен на совершенствование действующей системы регулирования бухгалтерского учета Банка России, говорится в пояснительной записке.

Закон также регламентирует использование квалифицированной электронной подписи юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и кредитными организациями.