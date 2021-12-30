Программу социально-экономического развития Мордовии утвердили в правительстве РФ

ТАСС, 30 декабря. Нацеленную на наращивание собственных доходов и создание новых рабочих мест программу социально-экономического развития Республики Мордовия до 2026 года утвердили в правительстве России. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы Мордовии.

"В правительстве России утвердили программу социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022-2026 годов. Основные цели программы: наращивание республикой собственных доходов, создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на финансирование мероприятий программы из федерального бюджета будет ежегодно направляться не меньше миллиарда рублей.

Также в декабре на федеральном уровне утверждена инвестиционная стратегия Мордовии. Она направлена на развитие ключевых секторов экономики. Это агропромышленный комплекс, транспортное и нефтехимическое машиностроение, электрооборудование, оптоволоконные технологии, туризм и креативные секторы, инновационные материалы, цифровые сервисы и другие. Как ранее отмечал глава республики Артем Здунов, указанные направления определят дальнейшее развитие республики до 2035 года, а сама реализация стратегии поможет в решении ключевых проблем, одной из которых является низкий уровень доходов граждан

По данным правительства республики, в Мордовии разработан план привлечения инвестиций, согласно которому в период до 2024 года предусмотрена реализация 161 инвестиционного проекта, в том числе 67 проектов - за счет бюджетных источников и 94 - за счет внебюджетных. Инвестпроекты позволят создать 5 800 рабочих мест. За девять месяцев 2021 года создано 653 новых рабочих места.