Группа Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании "Русский титан"

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Компания Ukrainian Chemical Products (ранее - "Крымский титан"), входящая в группу компаний (Group DF) Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму российской компании "Русский титан".

"Частное акционерное общество (ЧАО) Ukrainian Chemical Products, ранее известное как "Крымский титан", - крупный производитель диоксида титана (Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании "Русский титан" (РФ)", - об этом сообщила в четверг Group DF в Facebook.

По ее данным, условия соглашения предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя. "Сделка закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры", - отмечается в сообщении.

При этом в Group DF отметили, что этот актив потерял свою экономическую привлекательность в силу политических обстоятельств. "Не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи", - добавили в компании. Сумму сделки в Group DF не раскрывают.

В 2014 году ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products, а его собственником была Ostchem Germany GmbH, зарегистрированная в Гамбурге. По неофициальным данным, Group DF потеряла контроль над предприятием в 2016 году.

ООО "Русский титан" (Барнаул, Алтайский край) создано в конце 2018 года.