"Россети" обеспечивают бесперебойное энергоснабжение более 440 ковидных госпиталей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество больниц для лечения COVID-19, электроснабжение которых обеспечивают "Россети", к концу 2021 года выросло до более 440. При этом на начало пандемии число подключенных к сетям группы медучреждений составляло 354, сообщили ТАСС в компании.

"Развитие ситуации с коронавирусом потребовало экстренных мер, в том числе в части электроснабжения медучреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. На сегодня группа "Россети" обеспечила электроэнергией 442 больницы, где лечат пациентов с COVID-19. С апреля 2020 года количество таких потребителей увеличилось практически на четверть", - отметили в компании.

Одним из первых крупных проектов "Россетей" по подключению ковидных госпиталей стало строительство электросетевого комплекса для подключения больницы в подмосковной Коммунарке, которая на сегодняшний день может оказывать помощь более чем 2 тыс. пациентов. Строительство велось в круглосуточном режиме, в работах было задействовано более 1,3 тыс. человек и 60 единиц специальной техники. За месяц энергетики проложили порядка 80 км кабельных линий электропередачи от подстанций "Былово" и "Лебедево", ввели в эксплуатацию семь трансформаторных подстанций и два распределительных пункта.

Кроме того, с начала пандемии компания обеспечила энергоснабжение 17 госпиталей, которые были построены Министерством обороны России и МЧС России в Пскове, Великий Луках, Воронеже и так далее. Подключение больниц велось в сжатые сроки. В частности, в Воронеже энергетики приступили к работам 29 апреля, а 6 мая монтаж оборудования был завершен. Для обеспечения комплекса электроэнергией были введены трансформаторная подстанция и две линии электропередачи протяженностью более 3 км.

"Один из последних проектов - подключение к сетям нового госпиталя для больных коронавирусом, который открылся в октябре в Калуге на базе региональной инфекционной больницы. В состав медицинского центра вошли четыре лечебных корпуса, реанимационное отделение, операционный блок, собственная кислородная станция. Строительство велось с весны 2021 года. Для технологического присоединения объекта к сетям энергетики смонтировали две кабельные линии электропередачи (около 200 м) и установили комплектную трансформаторную подстанцию", - добавили в "Россетях".

Число резервных источников питания с начала пандемии выросло втрое - до 231 единицы суммарной мощностью 36,3 МВт. За это время было проведено почти 4,4 тыс. тренировочных мероприятий для персонала, в ходе которых отрабатывались действия по восстановлению энергоснабжения госпиталей в случае возникновения любых технологических нарушений.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.