Путин заявил, что РФПИ привлек много средств в экономику России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил работу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами", - сказал глава государства в четверг на встрече в Кремле с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Отдельно Путин выделил работу Российского фонда прямых инвестиций по продвижению отечественной вакцины от коронавируса. "В последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - отметил президент.

Он поручил Дмитриеву представить доклад о работе РФПИ на этом и других направлениях, о планах на перспективу.