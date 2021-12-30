Росприроднадзор в 2022 году проведет масштабную проверку недропользователей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор планирует провести в 2022 году масштабную проверку компаний-недропользователей. Об этом руководитель ведомства Светлана Радионова сообщила на своей странице в Instagram.

"В 2022 году планируем масштабную проверку недропользователей. Долгое время мы не уделяли должного внимания этому вопросу. Теперь мы готовы", - написала она.

По ее словам, Росприроднадзор будет проверять документацию компаний и в случае необходимости - их объекты. "Не пугаю, а призываю недропользователей работать без нарушений природоохранного законодательства", - добавила Радионова.