Правила аккредитации организаций с биометрической идентификацией вступили в силу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Правила аккредитации организаций, обладающих биометрическими системами идентификации и аутентификации, вступили в силу. Постановление правительства было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 21 октября.

Утвержденные документом правила будут действовать до 1 января 2028 года. Аккредитация иностранных юридических лиц, владеющих биометрическими системами идентификации и аутентификации, будет осуществляться с 1 марта 2022 года.

Как сообщил ТАСС директор по развитию web-технологий компании Artezio (входит в группу "Ланит") Сергей Матусевич, с вступлением в силу документа биометрическая идентификация становится доступной только для аккредитованных государством компаний. "Все игроки, которые владеют информационными системами с биометрической идентификацией или оказывают подобные услуги, должны получить государственную аккредитацию", - уточнил эксперт.

По его словам, все системы биометрической идентификации - это "хоть и перспективная технология, но достаточно специализированная". Матусевич добавил, что компании, которые ее применяли, ранее находились под разного рода ведомственным контролем. "Сейчас этот контроль регламентирован законом и должен предотвратить возможные масштабные утечки пользовательских биометрических данных", - пояснил эксперт.

Он отметил, что в ходе аккредитации компания должна доказать, что обладает системами защиты данных и квалифицированными сотрудниками, которые специализируются на кибербезопасности. "Законодательное регулирование в области биометрии позволяет прогнозировать более широкое использование технологий визуальной идентификации человека в России. Введение правила аккредитации позволит государственным органам расширить список проверенных компаний, которые могут поставлять качественные услуги биометрической идентификации. В число аккредитованных организаций, скорее всего, попадут банки и другие финансовые учреждения, что позволит эффективно развивать новые методы биометрического подтверждения платежей", - пояснил эксперт.

По его словам, законодательное регулирование сферы биометрических данных - это "ожидаемый и правильный шаг".

Иностранные компании

Технический директор компании "Системы компьютерного зрения" (входит в группу "Ланит") Михаил Смирнов пояснил ТАСС, что правила аккредитации организаций, обладающих биометрическими системами идентификации и аутентификации, "фактически означают принятие заградительных мер для иностранных компаний по возможности работать в России". Они вводят требования, касающиеся финансовых гарантий.

"С одной стороны, это позитивно скажется на деятельности крупных игроков рынка, так как они смогут выполнить все указанные условия и остаться на плаву. С другой стороны, подобные правила для симметричности нужны и внутри российского пространства", - уточнил эксперт.